Incêndio destrói fábrica de temperos em Lajeado

Um incêndio consumiu a estrutura de uma fábrica de temperos, localizada no bairro São Bento, em Lajeado, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado por volta das 4h30, quando os alarmes da fábrica dispararam.

As chamas atingiram toda a fábrica, além de um caminhão e um trator que estavam estacionados no pátio da empresa. No combate ao fogo, os bombeiros utilizaram seis mil litros de água. Ainda não há indícios do que pode ter causado o incêndio.