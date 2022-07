Incêndio em São Paulo condena três construções e fere dois bombeiros

publicidade

O comadante do Corpo de Bombeiros, Jefferson de Mello, afirmou na manhã desta segunda-feira (11) que quatro construções foram danificadas pelo fogo na região da 25 de Março. O prédio principal conta com lojas de brinquedos e artigos de festas e fica na rua Barão de Duprat, altura do número 95, na Sé, bairro do Centro Histórico de São Paulo As três outras construções estão "condenadas", segundo o comandante. Durante os trabalhos, dois bombeiros sofreram queimaduras e tiveram que ser levados ao pronto socorro do Hospital Tatuapé. Um deles teve 36% e outro com 18% do corpo atingido com queimaduras de segundo grau.

O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (11), atuando no combate ao incêndio. Segundo Mello, há uma igreja antiga comprometida e dois estabelecimentos comerciais também condenados. Na manhã desta segunda, há 28 viaturas e 80 profissionais tentando apagar os focos do incêndio.

"Tudo começou na parte de baixo do prédio, entre o térreo e primeiro andar. Pela forma como ele [prédio principal] é compartimentado isso pode não acontecer, mas os demais, que foram atingidos, estão praticamente condenados", disse Mello. "Há rachaduras bem comprometidas que precisam de avaliação pormenorizadas. Vamos evitar a entrada dos proprietários para a defesa civil fazer a avaliação."

Combate às chamas

O comandante, que coordena as ações de combate ao fogo, disse que os Bombeiros em pelo menos três frentes de trabalho. O prédio principal tem oito andares e o fogo o consumiu totalmente. Inicialmente, os brigadistas não conseguiram entrar no imóvel. Somente, por volta das 4h os Bombeiros conseguiram entrar no edifício para iniciar o combate interno.

Além do prédio principal, outras três edificações vizinhas foram atingidas: a Loja Matsumoto, que desabou totalmente, uma igreja que fica embaixo de um prédio ao lado do prédio principal, que desabou parcialmente, e uma outra loja de cinco andares, também totalmente atingida.

No local, a Sabesp fez o remanejamento do uso da água para aumentar a pressão, ajudando no combate. A expectativa é que os trabalhos durem o dia todo e ainda parte da noite. Desde o início da ocorrência, os prédios e casas ao lado foram totalmente evacuados.