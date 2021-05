"Iniciamos novo tempo", diz Castro em posse como governador do Rio de Janeiro

publicidade

O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), tomou posse oficialmente do cargo em sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no centro do Rio, neste sábado, dia seguinte ao afastamento definitivo de Wilson Witzel por decisão unânime do Tribunal Especial Misto (TEM).

Castro, que já cumpria a função interinamente desde agosto de 2020, leu o termo de posse durante a cerimônia comandada pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT).

Nascido na cidade de Santos, Cláudio Castro tem 42 anos. Ele se torna o mais jovem governador do Estado do Rio desde a redemocratização. Castro é advogado, músico e evangelizador. Na carreira política, teve um mandato como vereador. Em 2018, foi eleito como vice-governador do Wilson Witzel.