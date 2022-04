Instabilidade garante céu nublado no RS nesta terça-feira

publicidade

A terça-feira deve ser de céu nublado por conta da instabilidade no RS. O sol até aparece em alguns pontos, mas o tempo não abre na maioria dos municípios. Espera-se garoa em alguns pontos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a chuva deve se concentrar na fronteira Oeste, Noroeste e Norte gaúcho. No Sul e Oeste, por conta do ar seco, terça-feira pode ter presença de sol. O dia será de temperatura agradável e dentro da média para abril.

Em Porto Alegre, o sol aparece, mas também deve haver chuva. A mínima na Capital é de 18°C, e a máxima fica nos 24°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 14°C / 23°C

Caxias do Sul 16°C / 23°C

Santa Maria 18°C / 24°C

Alegrete 15°C / 26°C

Torres 19°C / 24°C

Uruguaiana 17°C / 27°C