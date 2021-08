Instalação de roda-gigante é prioridade da nova administração do Harmonia em Porto Alegre

publicidade

O tradicional Parque Harmonia, que é a casa do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, será oficialmente administrado pelo consórcio GAM3 Parks a partir desta segunda-feira. A empresa, formada a partir da união do Grupo Austral e da 3M Eventos, venceu no final do ano passado a concorrência lançada pela prefeitura e, conforme contrato assinado em março, ficará à frente do espaço por 35 anos.

O negócio envolve também o trecho 1 da Orla do Guaíba, batizado de Parque Moacyr Scliar, e prevê R$ 280 milhões em investimentos – começando por melhorias nos sanitários, no sistema de infraestrutura urbana e na Casa do Gaúcho. Entretanto, a retomada do estudo que pode viabilizar a construção de uma roda-gigante no espaço vem roubando a cena nas discussões sobre a nova gestão.

Em entrevista ao Jornal de Domingo, da Rádio Guaíba, o diretor de Operações da GAM3 Parks, Alan Furlan, antecipou alguns detalhes do projeto. A ideia é que a estrutura se assemelhe às existentes no Rio de Janeiro e em Balneário Camburiú. No momento, as equipes responsáveis pelo plano estão analisando o solo do espaço. A expectativa é de que a versão final da ideia seja apresentada em 90 dias.

“Durante o período que precedeu a nossa concessão, já havia sido estudada a possibilidade de se colocar uma roda gigante no Harmonia. Com a decisão do prefeito anterior, de privilegiar o trecho 2 da Orla, isso acabou sendo descartado. Agora, voltamos à ideia inicial. Nós já estamos fazendo o estudo para viabilizar essa atração, perto da praça central do parque”, explica.

A tendência é que, caso a construção da roda-gigante seja aprovada, as obras tenham início no ano que vem – integrando as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. A estrutura deve ter mais de 60 metros de altura. O valor do empreendimento ainda não é definitivo mas, de acordo com as estimativas feitas na primeira vez que o assunto veio à tona, poderia custar até R$ 90 milhões.

“Ela vai servir como um elemento de turismo para Porto Alegre, dentro de um outro complexo que vai dar um tempo de apropriação maior para os frequentadores. As pessoas vão poder ir na roda gigante, nas vilas culturais e em todos os equipamentos que vão dar uma experiência diferenciada. Esta é a nossa ideia: que a roda gigante seja um complemento, e uma atração turística para a cidade”, ressalta Furlan.

Novidades

O estacionamento do Harmonia, que tradicionalmente é feito pelos profissionais conhecidos como “flanelinhas”, vai mudar em breve. Isso porque a cobrança aos motoristas é uma das principais vias de arrecadação projetada pelo consórcio, que precisa de uma fonte de renda imediata para ajudar a pagar a conta dos investimentos que serão feitos nos primeiros anos de contrato.

“Os espaços continuam sendo públicos, e a segurança seguirá sob a responsabilidade da prefeitura. O que nós faremos é agregar a essa equipe um novo time de vigilantes. Além disso, já reformamos algumas coisas pequenas e vamos intensificar os processos de limpeza, o número de pessoas trabalhando no local. Já os flanelinhas devem ser, aos poucos, substituídos por um novo estacionamento”, afirma o diretor da GAM3 Parks.

No trecho 1 da Orla, que já passou pelo processo de modernização, a principal tarefa da nova administradora será a manutenção. O parque Moacyr Scliar foi o primeiro local a ficar pronto no projeto de retomada das atividades à beira do Guaíba e, em breve, passará a contar também com a nova Usina do Gasômetro. Desde a reinauguração, o espaço esteve sob o controle do Poder Público e de algumas empresas parceiras