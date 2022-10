Integração e Saúde marcam etapa do Corrida Juntos em Porto Alegre

publicidade

Com o lema “Todos sabemos que JUNTOS somos mais fortes e vamos mais longe”, Porto Alegre recebeu na manhã deste domingo a edição do Corrida Juntos. Nem as baixas temperaturas registradas na capital gaúcha impediram que 1200 pessoas participassem da atividade promovida pelo Instituto Sempre Amigos e o Ministério da Cidadania, na zona central da cidade. Foram disputadas as provas de 5km e 10 km nas categorias solo, dupla e quarteto. Com uma proposta diferente das corridas tradicionais, onde há revezamento, os participantes da mesma equipe correram juntos e o resultado final foi a soma das distâncias e dos tempos percorridos pela equipe. “Tivemos um saldo muito positivo. Integração e saúde são as nossas propostas e conseguimos atingir”, comentou a coordenadora da prova Jaqueline Oshiro.

A largada ocorreu por volta das sete horas da manhã, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente a Rótula das Cuias e teve duração de aproximadamente 1 hora e meia. O clima amistoso não impediu a competição saudável e cordial entre os participantes em busca do pódio. Ao final do evento, já com os participantes em clima de descontração, tirando fotos ou apenas conversando, houve a premiação das diversas categorias.

Uma das equipes vencedoras foi a Assessoria Esportiva Zanatta, de Esteio, que premiou os atletas Jaquison Dias, Maurício Peres, Richard Pacheco e Rodrigo Gonzaga. “Muito bacana a prova e a ideia do evento de aproximar os colegas, reforça ainda mais a amizade”, ressaltou Gonzaga. Cada participante recebeu um Kit Juntos, com camisa, medalha e sacola. Além disso, ao final do percurso, muitos puderam desfrutar do espaço para massagem.