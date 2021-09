Interino da Saúde chora em evento e é consolado por Zé Gotinha

publicidade

Ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz chorou na manhã desta quinta-feira (30) ao anunciar o lançamento da Campanha Nacional De Vacinação para crianças e jovens menores de 15 anos. Ele foi consolado pelo Zé Gotinha.

“Bom, então, tenho duas crianças, um de 2 anos e um de 5 anos, o Benício e o Otávio, todos estão vacinados independente da campanha. Queria destacar aqui a importância da campanha de vacinação”, começou a dizer o ministro interido, emocionado.

Em seguida, um homem que estava no palco levou alguns guardanapos para Rodrigo Cruz, que fez uma interrupção em seu discurso.

“Obrigado”, agradeceu, dando continuidade no discurso. “A gente fica muito tempo fora de casa, esses dias são intensos, sempre que falo das crianças acabo me emocionando”, falou. O momento ocorreu por volta dos 33 minutos de evento. Veja o vídeo abaixo.

O Zé Gotinha, símbolo da campanha de vacinação brasileira, então, deu um abraço no ministro, que levantou da cadeira para retribuir o gesto do personagem. A plateia e demais autoridades que estavam no palco aplaudiram e riram do caso.

Campanha Nacional de Vacinação

O objetivo da campanha é atualizar a carteirinha de vacinação de jovens que deixaram de tomar imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha começa nesta sexta-feira (1º), com previsão de conclusão no dia 29 de outubro. No dia 16, o governo federal vai promover o Dia D, com mobilização nacional. Faz parte desse calendário a imunização contra o sarampo, a meningite e a caxumba.

A campanha ocorre em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. São mais de 45 mil postos de vacinação.

Veja abaixo as 18 vacinas para crianças e adolescentes que são oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI):

Até 7 anos de idade: BCG, hepatite B, penta, polio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela.

A partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.