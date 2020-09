Internações relacionadas à Covid-19 representam quase metade dos pacientes em UTIs em Porto Alegre

publicidade

As internações relacionadas à Covid-19 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira, representavam 49,44% do total de 724 pacientes. Eram 327 confirmados e 31 suspeitos, além de seis com diagnóstico positivo que estavam em emergências hospitalares aguardando por leitos de UTI.

Os dois hospitais que atendiam o maior número de pacientes da Covid-19 eram o Hospital de Clínicas, com 87 (sendo sete suspeitos e 80 confirmados) e a Santa Casa de Misericórdia, com 69 (sendo 66 confirmados e três suspeitos.

A taxa de ocupação geral das UTIs na Capital, na tarde de hoje, era de 86,19%. Dos 17 hospitais acompanhados pelo monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas três operavam com lotação abaixo de 80% na tarde de ontem, eram eles: Santa Ana, Independência e Porto Alegre. E apenas dois hospitais não atendiam nenhum paciente relacionado à Covid-19 nas UTIs: o Hospital Fêmina e o Hospital Cristo Redentor.