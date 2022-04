Investimentos em Turismo são destacados por prefeito de Santa Clara do Sul

publicidade

O prefeito de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, Paulo Cezar Kohlrausch, visitou o Correio do Povo nesta sexta-feira. Ele é chefe do Executivo em quarto mandato do município, que tem cerca de 7 mil habitantes. De acordo com Kohlrausch, Santa Clara do Sul, que recentemente completou 30 anos de emancipação a partir de Lajeado, é um município bem estruturado economicamente.

“Temos uma produção bastante diversificada no setor primário, além da indústria, comércio e serviços fortes. Estamos agora investindo no turismo”, afirmou. Santa Clara do Sul é também tradicionalmente conhecida como Cidade das Flores e da Agroecologia. “É um município que vale a pena conhecer. Temos também uma estrutura administrativa baseada no profissionalismo e que tem dado excelentes resultados para nossa comunidade”, reforçou o prefeito.

Ele destacou alguns programas realizados no município, como o Santa Clara + Feliz, que promove ações permanentes para valorizar a saúde emocional dos moradores. Kohlrausch foi recepcionado pelo presidente do jornal, Sidney Costa, e pelo presidente da Rádio Guaíba, Jefferson Torres. “Crescemos ouvindo a Guaíba e lendo as notícias do Correio do Povo”, salientou.