Jato traz calor de 32ºC e chuva forte no RS

publicidade

A sexta-feira começou com temperatura altíssima em parte do Rio Grande do Sul na madrugada e possivelmente com as maiores marcas deste ano em algumas cidades na faixa entre 3h e 7h da manhã, superando, inclusive, as da onda de calor de janeiro, de acordo com a MetSul Meteorologia. O efeito se deu por conta de um jato (vento) que precede frente fria no Estado e trouxe um ar muito quente.

Ao contrário de esfriar, que é o normal, a madrugada teve aquecimento e marcas acima de 30ºC em diversos municípios gaúchos. Em Santa Maria, por exemplo, a temperatura esteve acima de 30ºC entre 1h e 4h da manhã com máxima de 31,0ºC. Teutônia teve marcas acima de 30ºC entre 2h e 4h da manhã com pico na estação oficial de 30,3ºC. Em Campo Bom, a temperatura passou de 30ºC às 4h da manhã e seguiu até meados das 7h com pico de 31,8ºC entre 7h e 8h.

Estações automáticas particulares registraram temperaturas na madrugada ou no amanhecer desta sexta-feira acima de 30ºC com registros de 32,2ºC em Parobé, 31,1ºC em Venâncio Aires, 30,6ºC em Taquara, 30,5ºC em Teutônia e 30,2ºC em Santa Cruz do Sul. Várias outras cidades dos vales e do Noroeste anotaram marcas de 27ºC a 30ºC na madrugada. Em Porto Alegre, a temperatura atingiu no Jardim Botânico 26,3ºC às 5h da manhã depois de começar o dia à 0h com 22,2ºC.

A temperatura na madrugada não baixou de 23,5ºC em São Luiz Gonzaga, 23,1ºC em Santa Rosa, 23,0ºC em Ibirubá, 22,4ºC em Frederico Westphalen, 22,2ºC em Soledade, 21,7ºC em Cruz Alta, 21,4ºC em Bento Gonçalves, 20,7ºC em Santa Maria, 20,6ºC em Santo Augusto, 20,2ºC em Passo Fundo, 20,1ºC em São Vicente do Sul e Santiago, e 20,0ºC em Porto Alegre e São Borja.

Veja Também

Turbulência

No começo da manhã, pilotos reportaram turbulência severa na aproximação final na fonia do Aeroporto Salgado Filho. Algumas aeronaves não conseguiram aproximar do aeródromo e, por segurança, decidiram ficar à espera da melhora das condições atmosféricas. O comandante de uma das aeronaves que pousou informou pelo rádio que grande parte dos passageiros vomitou em consequência da turbulência severa. Houve queda isolada de granizo na Região Carbonífera.

De acordo com a MetSul Meteorologia, os níveis de pressão do ar na área do Salgado Filho chegaram a 1001 hPa, valores considerados muito baixos por profissionais da aviação. “O normal é 1016, e 1012 já é muito baixo. Neste caso específico, o que vai caracterizar a severidade da condição meteorológica é a velocidade com que a frente fria avança sobre o local. Se há uma diferença de pressão muito grande, ou seja, a frente fria com pressão alta, e a massa de ar quente com pressão baixa, a natureza vai tentar equalizar ambas”, explica o comandante de aeronave Fernando Crescenti.

Conforme ele, o vento tende a se deslocar da área de alta para a de baixa pressão. “A alta temperatura ocorre porque a frente empurra o ar quente, e há um pico de temperatura, combinada à baixa pressão, bem como ventos fortíssimos. Os ventos barostróficos, como são chamados na aviação, são muito fortes para tentar equalizar”. Com isto, os passageiros acabam sentido esta diferença de pressão durante os voos.