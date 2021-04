Jornalista Regina Helena de Andrade morre vítima da Covid-19

publicidade

A jornalista Regina Helena Lucas de Andrade faleceu vítima de Covid-19. Ela comunicou que estava com a doença no dia 24 de fevereiro em uma rede social. Quatro dias depois de testar positivo para Covid-19, foi internada no Hospital Dom Vicente Scherer, no complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

No dia 8 de março foi intubada e permaneceu nesse procedimento médico durante 30 dias, até a data do óbito. Ela foi cremada no Crematório Metropolitano da capital na terça-feira.

Regina era gaúcha natural de São Gabriel e tinha 59 anos. Se formou em jornalismo pela Ulbra e trabalhou em lugares como o Correio do Povo e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Atualmente, estava aposentada.