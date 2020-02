Jovem morre atropelada após cair da moto na ERS 324, em Passo Fundo

publicidade

Uma jovem de 18 anos, que estava na carona de uma moto, morreu na madrugada de domingo, na ERS 324, em Passo Fundo. Em direção ao município, o veículo foi atingido por uma BMW, de cor branca. Com o impacto, o casal caiu na pista. Elizabeth Cristina Maciel foi atingida por uma Fiat Toro, que seguia em sentido contrário, e morreu no local.

O caso ocorreu na localidade de Passo do Chinelo, no limite entre as duas cidades, por volta da 1h. O condutor da motocicleta, de 23 anos, ficou ferido levemente e foi atendido. O motorista da BMW não parou e não foi localizado até o momento.

O 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (1º BRBM) foi acionado para atendimento da ocorrência, junto com a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP). O trecho chegou a ficar em meia pista para o atendimento da ocorrência.