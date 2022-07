Jovem que contraiu raiva humana morre no Distrito Federal

publicidade

Um adolescente morreu vítima de raiva humana neste sábado (30) no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de um jovem do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 18 anos, que estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde 20 de junho.

Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia foram tomadas junto aos familiares, contatos próximos e profissionais de saúde.

Ainda de acordo com a pasta, "medidas de bloqueio de foco e controle animal foram intensificadas em todo o Distrito Federal, a exemplo da antecipação da campanha de vacinação antirrábica animal em áreas urbanas e rurais. Até sexta-feira passada (29), a SES vacinou 120.282 animais entre cães e gatos".

A Secretaria reforçou ainda que a melhor medida de prevenção é a vacinação dos animais. Caso aconteça um acidente de agressão com um potencial transmissor da raiva, é necessário lavar o ferimento e procurar uma unidade de saúde para avaliação médica.

O Ministério da Saúde informou que, em 2022, foram registrados cinco casos de raiva humana no Brasil, sendo quatro em Minas Gerais e um no Distrito Federal. No período de 2010 a 2022, até o dia 5 de julho de 2022, foram registrados 45 casos de raiva humana, sendo que, em 2014, não houve caso.

A raiva é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano. Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. A morte do animal acontece, em média, entre cinco e sete dias após o aparecimento dos sintomas.

Cuidados e sintomas da raiva

Os sintomas da raiva, segundo o Ministério da Saúde, são inespecíficos. Dentre eles, o paciente pode apresentar:

• Mal-estar geral;

• Febre;

• Anorexia;

• Dor de cabeça;

• Náuseas;

• Dor de garganta;

• Entorpecimento;

• Irritabilidade;

• Inquietude;

• Sensação de angústia.

Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua também podem ocorrer quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, o que é chamado de hidrofobia. Esses espasmos evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias. O período de evolução do quadro clínico, depois dos primeitos sintomas até o óbito, é, em geral, de 2 a 7 dias.