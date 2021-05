Kit intubação: Brasil compra 4,5 milhões de remédios, diz Queiroga

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira a compra de 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, que chegarão ao Brasil por meio de parceria com a embaixada dos EUA e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). O investimento será de 17 milhões de dólares.

Já nesta terça-feira, mais de 850 mil itens chegarão, com novas remessas chegando nos próximos dias, segundo o ministério da Saúde. A compra faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo federal para evitar o colapso no sistema de saúde, depois da explosão da segunda onda da Covid-19 em março e em abril.

Além das compras, o governo também recorreu a doações de empresas privadas para garantir o atendimento aos hospitais.

"Felizmente temos uma pressão menor no sistema de saúde, mas não é hora de relaxar. Precisamos vacinar nossa população e continuar firmemente no uso das medidas não farmacológicas como o uso das máscaras, o distanciamento entre as pessoas, a higiene das mãos", disse o ministro em suas redes sociais.

