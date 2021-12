Linhas da Carris serão liquidadas se empresa não for vendida, diz Melo

publicidade

O prefeito Sebastião Melo afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Guaíba, que a empresa Carris irá a leilão e se a transação da companhia não for bem sucedida, as linhas de ônibus dela serão liquidadas em Porto Alegre. "Se não vender numa tacada só (no leilão), eu vou liquidar as linhas. Pública, ela não vai ficar porque hoje é todo mês R$ 6,5 milhões, uma empresa que arrecada R$ 6 milhões e tem um custo mensal de R$ 12 milhões", defendeu.

De acordo com Melo, o transporte público na cidade precisa passar por uma grande reformulação, por considerar que falta interesse na população de viajar de ônibus. "Esse é um sistema que quem está dentro quer sair e quem está fora não quer entrar. Como eu vou sustentar um sistema que não tem cliente?", indagou.

Segundo o chefe do executivo municipal, as pessoas precisam saber que irão a seus destinos de uma forma cômoda e sem imprevistos. "O cidadão tem que enxergar: eu vou entrar nesse ônibus, ele tem ar-condicionado, ele tem horário pra cumprir, ele não está superlotado, eu sei que eu vou chegar e eu sei que eu vou pagar R$ 6. E se eu pagar estacionamento no centro, vai ser R$ 20", explicou.

Sobre outras possíveis medidas para solucionar o problema de mobilidade urbana na Capital, o prefeito da Capital gaúcha apontou a discussão existente sobre taxar aplicativos de transporte para incentivar a população a utilizar mais os ônibus. Conforme o gestor, a medida não funciona por, segundo ele, não focar nos reais problemas que a população tem no dia a dia das viagens.

Na conversa, Melo também falou sobre outros pontos importantes na Capital, a exemplo da drenagem pública. Conforme o prefeito, a situação hoje do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não é nada favorável. "O Dmae não está bem, não está bem. O departamento, ele minguou lá dentro, os funcionários não se adaptaram. O orçamento não tinha dinheiro para limpar arroios. Agora no final do ano, é que os contratos saíram, foram para a rua, começam ano que vem", salientou. Mais cedo, durante vistoria ao arroio Moinho e ao arroio Mem de Sá, no bairro São José, o prefeito disse que o governo quer entregar os serviços de tratamento de água e esgoto da Capital à iniciativa privada.

*Com informações do repórter Felipe Samuel