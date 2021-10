Médicos de Porto Alegre recebem terceira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado

publicidade

A terceira dose da vacina contra a Covid-19 chegou até os médicos de Porto Alegre neste sábado. Pela manhã, os profissionais - que fizeram sua segunda dose até o dia 4 de abril - foram até a sede do Sindicato Médico do Rio Grandes do Sul (Simers) para receber a dose de reforço da Pfizer. A atividade, que começou por volta de 8h30, totalizou cerca de 280 médicos vacinados.

Para o presidente da entidade, Marcelo Matias, “foram dezenas de iniciativas e reivindicações, incluindo reunião com o ministro da Saúde substituto, em Brasília, que possibilitaram, hoje, a aplicação da dose de reforço do imunizante aos médicos de Porto Alegre, Simers”, disse. Ele também ressaltou o importante papel da parceria com a Unimed Porto Alegre, responsável pela equipe de vacinadores e toda a estrutura técnica, além da cooperação por parte da Vigilância e da Secretaria da Saúde do município.

Durante a pandemia, o Simers intensificou o trabalho de defesa à proteção e saúde dos médicos e realizou uma ampla mobilização junto aos órgãos de todas as esferas governamentais, tanto para realizar as duas primeiras doses quanto para essa vacinação de reforço; além de providenciar uma série de ações que possibilitaram assessoria Jurídica permanente aos médicos da linha de frente, campanha e efetivas providências para disponibilidadede EPIs e insumos e estrutura ao trabalho médico.

“O processo da terceira dose, que o Simers estabeleceu para fazer acontecer, demonstra uma grande defesa em prol daqueles que estão na linha de frente e desempenhando seu importante papel junto à medicina”, ilustrou Marcos Rovinski, vice-presidente do Simers.

Conforme anúncio do ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, as vacinas contra a Covid-19 serão disponibilizadas aos médicos que desejam a terceira dose que, para aplicação, é necessário respeitar o intervalo de seis meses após a segunda dose do imunizante. Durante a vacinação desse sábado, o presidente do Simers, Marcelo Matias, antecipou que uma nova vacinação para terceiro dose deverá ocorrer em 06/11, para aqueles que tomaram a segunda dose da Pfizer até maio deste ano, na sede do Sindicato.

O secretário da Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, e o presidente do Conselho de Administração da Unimed, Dr. Flávio da Costa Vieira, reconheceram a dedicação e o trabalho do Sindicato em defesa da classe médica gaúcha. “A vacina protege a todos e esse ato representa cuidar de quem gosta da gente”, afirmou Sparta, que estava acompanhado do coordenador de Vigilância em Saúde da capital, Fernando Ritter.