México autoriza pílula da Pfizer contra Covid-19

O regulador sanitário mexicano informou nesta sexta-feira que concedeu autorização de emergência à pílula do laboratório da Pfizer para tratar a Covid-19.

"O medicamento que combina nirmatrelvir e ritonavir em pílula será usado para tratar pacientes adultos com Covid-19 leve ou moderado e com risco de complicações", declarou a Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) em comunicado.

O regulador disse que o uso da pílula requer prescrição médica "considerando o uso e os fatores de risco detalhados na autorização para evitar o uso indevido deste medicamento, a automedicação e/ou sua venda irregular".

A Cofepris explicou que os componentes da pílula reduzem em até 88% a taxa de internação e mortalidade por Covid. Apenas no último dia 7 de janeiro, o regulador aprovou o uso emergencial da pílula fabricada pelo laboratório Merck.

O México, com 126 milhões de habitantes, vive um forte aumento de infecções por covid-19 no início de 2022. Na quarta-feira, o país bateu recorde histórico de casos positivos com 44.187 registros em 24 horas. Além disso, o presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou esta semana que está infectado com a Covid-19 pela segunda vez. O México registra um total de 4,2 milhões de infecções e 300.912 mortes.