Módulo Covid do Hospital Independência registra a primeira alta de paciente curada

Uma mulher de 64 anos, que foi a segunda paciente do Módulo Covid do Hospital Independência (HI), recebeu alta médica nesta quinta-feira. A moradora de Tramandaí, no Litoral Norte, foi internada na instituição após transferência do Instituto de Cardiologia, onde realizou cateterismo em decorrência de um infarto.

A paciente, que é hipertensa e fumante, teve o diagnóstico positivo da Covid-19 ainda no Cardiologia e foi levada para o Módulo Covid do HI na quarta-feira, 17 de junho, onde permaneceu por praticamente um único dia.

O módulo, inaugurado na segunda-feira, 15 de junho, segue atendendo o primeiro paciente, um homem de 75 anos, de Charqueadas. E hoje já realizou a primeira alta, que foi comemorada pela equipe da instituição, inclusive com direito a balões prateados em um corredor repleto de aplausos.