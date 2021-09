Manifestantes permanecem acampados na Esplanada dos Ministérios

publicidade

A negociação da Segurança Pública do Distrito Federal para a retirada dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) da Esplanada dos Ministérios continua. Nesta sexta-feira, caminhoneiros e outros manifestantes pró-governo permanecem com barracas e veículos estacionados na altura da Catedral Metropolitana.

"Estamos conversando para fazer uma desocupação pacífica com o menor impacto para a capital. Não temos um prazo estipulado para que isso ocorra, mas entendemos que Brasília precisa voltar à sua atividade normal", informou coronel Edvã Sousa, chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do DF.

As vias N1 e S1 seguem fechadas, de ponta a ponta, na altura da Rodoviária do Plano Piloto.

Durante a tentativa de desobstruir a Esplanada, no final tarde de quinta-feira (9), parte dos manifestantes sentou no chão, em frente aos veículos do DER, gritando palavras de ordem. Apesar da resistência, eles foram obrigados a liberar a via. Foi preciso uso de veículos de guincho para liberar a via N1, no sentido rodoviária. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), informou que alguns veículos foram multados diversas vezes. Na quinta-feira, o governador também disse que as negociações estão sendo feitas na base do "convencimento".

A região central de Brasília está interditada desde a última segunda-feira (6), quando o grupo começou a chegar para os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em 7 de setembro. Para o próximo domingo (12), há previsão de novos protestos, desta vez de grupos contrários ao governo.