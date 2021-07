Marielle: MP nomeia procurador temporário para força-tarefa

publicidade

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) nomeou o promotor de Justiça Bruno Gangoni para atuar temporariamente no acompanhamento dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais criminais de atribuição da força-tarefa que investiga o caso Marielle Franco e Anderson Gomes.

A nomeação será publicada no Diário Oficial na segunda-feira. Gangoni, que também coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi designado para o recebimento de eventuais intimações e cumprimento dos prazos processuais até que sejam anunciados os novos nomes para atuar na força-tarefa em substituição às promotoras de Justiça que optaram por não continuar no caso.

Há uma semana, as promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile decidiram se afastar da força-tarefa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a decisão foi voluntária e o motivo não foi informado. As promotoras assumiram o caso em setembro de 2018, seis meses após o assassinato.

