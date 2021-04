Mau cheiro gera reclamações de moradores de Tramandaí

publicidade

Há pelo menos três dias um mau cheiro desconhecido tem incomodado os moradores do município de Tramandaí, no Litoral Norte. O forte odor tem sido motivo de protesto e reclamações de muitas pessoas que dizem não suportar conviver diariamente com o fedor.

“O cheiro ruim está em todas as ruas. Ninguém sabe de onde vem. Quando o tempo está seco e sem vento, fica pior ainda. A gente almoça e vai dormir com esse odor insuportável. Alguém tem que tomar alguma providência”, reclamou o funcionário público aposentado, Gilmar Coelho Menezes, de 54 anos.

A dona de casa Elisabeth Maria Furtado, de 61 anos, moradora da Avenida Emancipação, diz que chega a passar mal com o fedor que fica no ar. “Mesmo eu não saindo de casa devido à pandemia, o cheiro é horrível. Dá ânsia e um mal-estar muito grande”, revelou.

De acordo com o diretor da Vigilância em Saúde de Tramandaí, Victor Ilha, as equipes da vigilância estão investigando a origem do mau cheiro nos bairros e ruas do balneário mais afetados com o odor. Ele destacou que os fiscais também estiveram em busca de um possível descarte irregular de resíduos que pudessem estar espalhando o odor, porém nada foi constatado.

“Visitamos o antigo aterro sanitário, hoje central de transbordo, e estação de tratamento de esgoto, mas não foi identificado nada que pudesse causar o mau cheiro”, afirmou Victor Ilha.

O diretor da Vigilância em Saúde lembrou, ainda, que entrou em contato com a Corsan para tentar descobrir o odor, mas a companhia afirmou que não foi detectada nenhuma anormalidade. “O fato é que até momento não se sabe a fonte geradora do fedor, mas seguimos na busca de potenciais locais que poderiam estar causando esse incômodo à população”, enfatizou.

“Ainda não foi possível identificar a origem do mau cheiro. Além de Tramandaí, temos inúmeros relatos do forte odor também em Imbé. Estamos trabalhando para descobrir a causa do fedor nos dois balneários”, afirmou o capitão Rogério Silva dos Santos, comandante do 1° Batalhão Ambiental da Brigada Militar, lembrando que a Patrulha Ambiental (Patram) de Tramandaí realizou entrevistas com moradores para tentar desvendar de onde vem o mau cheiro.

