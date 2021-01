Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 25 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado, no sorteio 2.340 da Mega-Sena. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a premiação acumulou em R$ 25 milhões para a próxima quarta-feira.

Confira os números sorteados: 16 - 21 - 28 - 41 - 49 - 51.

A quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 93.309,21. Já a quadra teve 2.408 ganhadores e cada um leva R$ 1.328,56.