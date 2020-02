Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 80 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas do concurso 2230, da Mega-Sena, realizado nesse sábado pela Loteria Federal, em São Paulo. Com isso, o prêmio voltou a acumular e pode pagar até R$ 80 milhões no próximo sorteio, marcado para quarta-feira.

Confira as dezenas sorteadas: 07-17-26-39-56-60

No total, 6.440 apostas acertaram a Quadra, e devem receber R$ 1.017,14. Já a Quina foi acertada por 75 apostas, e cada vencedor levará a quantia de R$ 61.137,23.