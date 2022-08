Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar até R$ 14 milhões

publicidade

A Mega-Sena sorteou nesta quarta-feira (24) o prêmio de R$ 12,4 milhões. O concurso 2.513 teve as seguintes dezenas: 13 - 19 - 21 - 35 - 46 - 50. Ninguém acertou as seis dezenas.

Assim, a expectativa da Caixa Econômica Federal é pagar até R$ 14 milhões no próximo sorteio.

A quina foi feita por 81 apostadores, que irão receber pouco mais de R$ 31 mil. Já a quadra foi feita por 4.382 bilhetes, com prêmio de R$ 819,41.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.