Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 9 milhões

O sorteio do concurso 2.298 da Mega-Sena foi realizado na noite desse sábado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio – que poderia pagar R$ 6 milhões a quem acertasse todos os números – acumulou para R$ 9 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira.

Veja as dezenas sorteadas: 13 – 17 – 21 – 31 – 41 – 49.

A Quina teve 46 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 41.659,96. A Quadra teve 3.133 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 873,81. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.