Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 23 milhões neste sábado

A Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado e promete o prêmio de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2285.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h de hoje. As apostas também podem ser feitas pela internet, no site Loterias Online da Caixa. É preciso ter mais de 18 anos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.