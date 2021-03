Melo apresenta Mapa Estratégico para atender necessidades da população de Porto Alegre

publicidade

Em live transmitida do Salão Nobre do Paço Municipal, pela página da Prefeitura no Facebook, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo apresentou, na manhã desta segunda-feira, o Mapa Estratégico do Governo Municipal 2021-2024, que estabelece metas e diretrizes da gestão para melhoria e o progresso dos serviços da Capital.

Durante a apresentação do Mapa Estratégico, foram assinados termos de compromisso denominados “Contratos + Gestão + Resultados 2021” com todos os órgãos da administração direta e indireta. “O mais fácil é assinar contratos, tirar fotos, fazer banners, no entanto, é preciso ter o comprometimento com as metas propostas para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Ainda durante a cerimônia, foi assinado também o decreto que institui a Sistemática de Governança e Gestão no Poder Executivo Municipal, que representa a metodologia a ser implementada para a definição e o monitoramento dos indicadores, entregas e projetos que irão aferir a qualidade da gestão e dos serviços públicos.

“Ao longo de 2021, serão monitorados 113 projetos prioritários, 57 entregas e 131 indicadores de desempenho”, revelou secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer. Segundo ele, a assinatura dos projetos formaliza o compromisso e a responsabilidade de cumprir as metas assumidas pelo prefeito Sebastião Melo Melo, com resultados específicos aos serviços em cada área.

Schirmer destacou, ainda, que o Mapa Estratégico tem como objetivo garantir a liberdade econômica e o atendimento às necessidades da população de forma qualificada. “Além disso, queremos garantir o equilíbrio fiscal e previdenciário por meio da efetividade do uso dos recursos públicos, e também desenvolver estratégias que promovam a execução das políticas públicas via relacionamentos institucionais de parceria com a iniciativa privada”, ressaltou o secretário.

Ele lembrou que entre as diretrizes do Estratégico do Governo Municipal 2021-2024, estão a promoção da desburocratização e fortalecimento das bases tecnológicas de inovação, o empreendedorismo e a economia criativa. “ As metas também incluem a atração de investimento para cultura, turismo, o desenvolvimento urbano ambiental sustentável, entre outras ações”, enfatizou.

A vacina contra a Covid-19 também foi abordada durante a live. O prefeito Sebastião Melo afirmou que Porto Alegre é a Capital que mais vacinou a população, com 13% de cobertura. “Porto Alegre é a melhor colocada no ranking das 23 capitais brasileiras que mantêm vacinômetros disponíveis para consulta pública. Além disso, entre janeiro e março ampliamos o atendimento a pacientes com a doença, com 249 leitos de UTI e 665 leitos clínicos”, ressaltou.