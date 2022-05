Melo busca investimento no setor privado para áreas de vulnerabilidade de Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre vai buscar no setor privado investimentos para problemas de áreas de vulnerabilidade na Capital. O poder público municipal encaminhou a empresários e associações parceiras convite para que participem da primeira edição da Caravana Mais Comunidade, no final desta semana. A ideia é que, a exemplo de projetos na região central, soluções sejam criadas por meio de parcerias em regiões periféricas.

“Sexta-feira vamos começar pelo Mário Quintana. Não há proteção social sem empreendedorismo”, afirma Sebastião Melo. O prefeito reforça que o convite é para que os empresários vejam locais “onde o esgoto é a céu aberto, a água é precária, a casa é de palafita e onde os espaços públicos não chegaram”. Um ônibus levando os parceiros e secretários municipais sairá do Paço Municipal na manhã da próxima sexta-feira, 20.

Melo cita a importância da parceria entre o público e o privado para realização, por exemplo, de grandes eventos como o South Summit, mas frisa que não se pode “deixar de olhar para a periferia”. O trajeto dessa primeira caravana, que deve ocorrer a cada vinte dias, terá como primeira parada a estrada Antônio Severino, passando pelas comunidades do Recanto do Sabiá, João Goulart, Vila Athemis e Parque das Orquídeas, no bairro Mário Quintana.

“A cidade precisa ser acessível para todos. Enquanto tiver um irmão nosso passando fome, que não tem um teto digno ou que coloca o filho na creche, essa cidade não é de todos. Temos que governar para todos, mas olhar para quem mais precisa”, enfatizou o prefeito, justificando o movimento que passará a ser adotado por meio da caravana.