Melo recebe título de Cidadão de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre, na noite desta terça-feira, na Câmara de Vereadores. A proposta do vereador Idenir Cecchim (MDB) foi aprovada em 2016, quando Melo ainda era vice-prefeito, mas só pode ser concretizada agora. “Quis Deus que nos 250 anos da cidade, eu como presidente do legislativo e o Melo isso acontecesse”, exclamou Idenir. Diante de um plenário lotado, com a presença de dezenas de autoridades, secretários de governo, vereadores e políticos renomados como os dos ex-governadores Pedro Simon, Jair Soares e José Sartori e representantes de entidades, Melo recebeu a outorga. “Sou goiano de nascimento, mas gaúcho de coração”, disparou.

Em seu discurso de 30 minutos, agradeceu à família, lembrou dos tempos em que foi chapista em uma lancheria, feirante, entre outros trabalhos até se tornar advogado. Na trajetória política, lembrou da inspiração no ex-governador e senador Pedro Simon para ter ingressado no MDB e sobre as eleições que ganhou e que perdeu. “O ruim não é perder, o ruim é perder o foco”. Ainda falou sobre democracia, desigualdade social e sobre a pandemia de Covid durante a sua gestão. “Fomos a capital que mais vacinou”. No final do discurso Melo destacou o motivo de se candidatar à prefeitura. “Quis ser prefeito desta cidade para devolver em dobro as oportunidades que ela me deu”. A Homenagem teve a participação dos músicos Léo Saldanha e Daniel Torres, que cantaram no início e no fim da solenidade, respectivamente.

Natural de Piracanjuba, interior de Goiás, Sebastião de Araújo Melo chegou em Porto Alegre em 1978 aos 20 anos. Na capital gaúcha, ele se formou em Direito e entrou para a política, quando se filiou ao MDB em 1981. Na política, se elegeu três vezes como vereador, a primeira vez em 2000 com 4.946 mil votos. Em 2012 foi eleito vice-prefeito na Chapa com José Fortunati. Em 2016 perdeu as eleições Municipais para Nelson Marchezan Júnior. Dois anos, foi eleito deputado estadual, cargo que renunciou para se tornar prefeito em 2021. Como vereador, ficou conhecido pela Lei das Carroças, projeto de sua autoria que promoveu a redução gradativa das carroças nas ruas de Porto Alegre, visando transferir os carroceiros para atividades mais formais e poupar os cavalos de maus tratos.