Melo sanciona lei que permite venda de terrenos para desenvolver região do Porto Seco

O prefeito Sebastião Melo sancionou, nesta sexta-feira, o projeto de lei que autoriza a venda de 24 terrenos de propriedade da prefeitura situados na região do Porto Seco, na zona Norte de Porto Alegre. A lei 13.217 busca estimular o desenvolvimento econômico da região, incentivar a regularização fundiária, inibir possíveis invasores, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana, uma antiga reivindicação da comunidade e de empreendedores locais.

Melo lembrou que a prefeitura trabalha em uma modelagem atrativa para prosseguir as obras do Sambódromo. Mas disse que, nesse primeiro momento, o município vai priorizar a alfândega do Porto. “A questão do Acesso Norte é fundamental. Temos, hoje, um Salgado Filho com a pista estendida exportando e importando muito mais. Se você alfandegar o porto, sairemos com a mercadoria pronta para o transporte no aeroporto”, projetou Melo. “O Porto Seco demanda toda a atenção do poder público para desenvolver uma região de enorme potencial logístico para atender à cidade”, completou.

“Agora, a prefeitura vai poder elaborar um edital de chamamento público para a venda dos terrenos e incremento da atividade de logística da região”, explicou a secretária de Parcerias, Ana Pellini, que liderou uma força-tarefa sobre o tema. O projeto do Acesso Norte do Porto Seco é capitaneado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI).