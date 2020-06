Mercado Público altera horário de atendimento a partir desta quarta-feira

publicidade

O Mercado Público sofrerá alterações de horário de atendimento a partir desta quarta-feira. As mudanças têm como objetivo se adequar às novas regras vigentes conforme o último decreto municipal, no combate ao contágio de Covid-19 na Capital.

De segunda a sexta, o horário de funcionamento será das 7h30min às 19h. Já aos sábados, o Mercado Público irá atender das 7h30min às 18h30min.

Outras mudanças também estão relacionadas a ocupação do prédio. A lotação não deverá ultrapassar 25% da capacidade. Os clientes só poderão utilizar as entradas localizadas no Largo Glênio Peres e Borges de Medeiros. Também haverá aferição da temperatura de todos os clientes.

A partir da quinta-feira, restaurantes e lancherias só poderão atender com tele-entrega ou take-away. As lojas e bancas também não poderão receber clientes em seu interior. O atendimento será por meio de um balcão, sem formação de filas.