Mesmo com boa procura, vacinação contra gripe não registra grandes filas em Porto Alegre

A vacinação contra a gripe em Porto Alegre que pode ser realizada em 120 unidades de saúde até o dia 9 de julho. Na manhã desta quarta-feira, a movimentação foi intensa para quem foi em busca da imunização nos postos de saúde da Capital. Não havia grandes filas e nem aglomeração.

No Centro de Saúde Santa Marta, a dona de casa Nádia Andrade, 57 anos, aproveitou a vinda até o Centro Histórico para realizar a vacina para evitar a gripe. "Faço todos os anos a imunização e recomendo que toda a população faça a aplicação da vacina", ressaltou. Moradora da rua Riachuelo, Henrique Farias Medeiros, 62 anos, convocou a população para que a faça a imunização. "É a maneira mais segura que temos de ficar protegidos", destacou. Por volta das 9h, mais de 90 pessoas já haviam sido vacinadas contra a gripe no posto Santa Marta. A imunização pode ser feita até sexta-feira, das 8h às 17h até o fim do estoque de doses, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O limite mínimo de idade para receber a imunização é de seis meses. A ampliação foi definida pelo Ministério da Saúde devido à baixa procura pela vacina nos grupos prioritários durante a campanha nacional. Ao ampliar a oferta para além dos grupos prioritários, o ministério e a secretaria pretendem diminuir o risco de transmissão e as complicações causadas pelos vírus influenza, que podem levar a hospitalizações e até ao óbito.

De acordo com os dados do Painel Vacinação Influenza no LocalizaSUS, a Capital atingiu 49,3% da cobertura prevista para a campanha (362 mil doses). A meta era vacinar 90% de cada grupo prioritário. A vacina oferecida pelo SUS é a trivalente, que garante proteção contra os vírus H1N1m, H3N2 e Influenza B.

Grupos prioritários

O Ministério da Saúde informou que a campanha conta com mais de 80 milhões de doses de vacinas Influenza produzidas pelo Instituto Butantan. Cerca de 79 milhões de brasileiros fazem parte do público alvo, que foi contemplado em três etapas. Até agora, 34,2 milhões de pessoas estão imunizadas, o que representa cerca de 42% dos grupos prioritários. Para quem faz parte do público-alvo e ainda não foi se vacinar, o ministério reforça a importância de se proteger contra a gripe. A escolha dos grupos prioritários considera as pessoas que podem desenvolver formas mais graves da doença e a preocupação é ainda maior no inverno.

Fazem parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

Como duas campanhas de vacinação da gripe e da Covid-19 estão acontecendo ao mesmo tempo, a orientação do Ministério da Saúde é para que a vacinação contra a Covid-19 seja priorizada nos grupos prioritários.