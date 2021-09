Metade Norte do RS deve ter muita chuva nesta sexta-feira

publicidade

Muitas nuvens cobrem a metade Norte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. E essa nebulosidade traz chuva forte a torrencial nestes locais, especialmente no Alto Uruguai, Planalto e Aparados. Deve haver trovoadas, com granizo localizado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, na faixa central e região metropolitana, sol aparece entre nuvens, com aumento da nebulosidade e risco de chuva. No sul, sol entre nuvens. O dia começa frio e fica agradável ao longo da tarde.

Em Porto Alegre, o sol até parece, mas também pode haver chuva. A mínima na Capital deve ser de 12°C, e a máxima fica na casa dos 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Livramento 5°C / 24°C

Santa Rosa 13°C / 19°C

Vacaria 10°C / 15°C

Caxias do Sul 10°C / 17°C

Passo Fundo 12°C / 17°C

Erechim 12°C / 18°C