Milhares fogem de incêndios no norte do Canadá

Milhares de pessoas que receberam ordens para fugir dos incêndios florestais que avançam no extremo-norte do Canadá se amontoavam nesta quinta-feira (17) em um aeroporto local para embarcar em voos de evacuação. Enquanto isso, uma longa fila de carros se dirigia para o sul na única estrada aberta para se salvar.

A ordem da quarta-feira à noite para deixar Yellowknife, uma das maiores cidades dos Territórios do Noroeste, marcou o último capítulo de um terrível verão de incêndios no Canadá, com dezenas de milhares de pessoas obrigadas a abandonar suas casas e vastas áreas queimadas.

"Estamos todos cansados do termo 'sem precedentes', mas não há outra forma de descrever esta situação", disse a primeira-ministra regional, Caroline Cochrane, na rede social X (anteriormente Twitter).

Até a manhã desta quinta, mais de 1.000 incêndios florestais estavam ativos, incluindo cerca de 230 nos Territórios do Noroeste.

Os mais de 20.000 moradores de Yellowknife, a capital regional, têm até o meio-dia de sexta-feira para sair pela estrada, ou em voos comerciais e militares.

A prefeita da cidade, Rebecca Alty, alertou os motoristas que as chamas margeiam as poucas estradas que cruzam este amplo território e que encontrariam visibilidade limitada pela fumaça.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e na televisão canadense mostravam grandes extensões de mata escurecida. Nos carros e caminhões que conseguiram sair antes que as vias ficassem intransitáveis, os faróis derreteram, e a pintura se desprendeu dos veículos.

"Minha irmã levou cinco horas" para percorrer 100 km, contou Maggie Noble no X (antigo Twitter) sobre a lenta fuga de Yellowknife no escuro.

A cidade decretou emergência no início desta semana, que logo se expandiu por todo o território do norte do país, com os bombeiros obrigados a se retirarem em algumas áreas.

"Infelizmente, nossa situação de incêndios florestais piorou com um incêndio no oeste de Yellowknife que agora representa uma ameaça real para a cidade", disse aos jornalistas na quarta à noite o ministro do Meio Ambiente dos Territórios do Noroeste, Shane Thompson.

"Sem chuvas, é possível que [o fogo] alcance os arredores da cidade no fim de semana", completou.

Evacuação histórica

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que Ottawa "ajudará como puder".

Vários aviões militares foram enviados com mais de 120 soldados para ajudar a combater as chamas.

Nesta evacuação que já havia sido declarada como a maior da história dos Territórios do Noroeste, agora, com a remoção dos habitantes de Yellowknife, metade da população do território em breve estará deslocada.

Na segunda-feira, o Exército canadense começou a transportar pelo ar os residentes das comunidades menores da região para um lugar seguro, depois que as estradas se incendiaram.

Separados por várias centenas de quilômetros, a maioria dos povoados do território são difíceis de evacuar por terra, de acordo com as autoridades.

Nesta temporada, os megaincêndios se espalharam pelo Canadá com particular intensidade, obrigando 168.000 pessoas a abandonarem suas casas e queimando 13,5 milhões de hectares, quase o dobro da superfície do último recorde de 7,3 milhões de hectares, segundo o Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais.

Quatro pessoas morreram nos incêndios deste ano.