Ministério da Saúde pede 10 milhões de doses da Coronavac para imunizar crianças

publicidade

O Ministério da Saúde solicitou ao Instituto Butantan 10 milhões de doses da vacina Coronavac para ampliar a vacinação infantil contra a Covid-19 no Brasil. As tratativas ainda estão em fase de negociação, mas a fundação já recebeu um ofício da pasta oficializando o pedido. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo, Rodrigo Cruz, nesta terça-feira.

"Estamos negociando, mas o pedido foi feito", adiantou Cruz, a jornalistas. O número tem como base o quantitativo levantado junto aos estados. O contrato está em fase de análise pelo Butantan, que garante a capacidade de produzir um milhão de doses por dia caso exista demanda, além das 15 milhões de unidades já disponíveis.

O presidente do Butantan, Dimas Covas, já declarou que, assim que as negociações forem firmadas, é possível que o montante seja entregue em uma semana. "Se houver novos contratos, estamos absolutamente preparados para atender. Podemos entregar 10 milhões de doses em um prazo de uma semana a dez dias", disse Dimas, no dia em que São Paulo iniciou a imunização infantil com a Coronavac.

Nem todos os entes federados devem receber o imunizante, já que há estoques em algumas unidades. É o caso do Distrito Federal, que possui mais de 500 mil doses armazenadas. Até o momento, o governo federal já enviou 733.720 doses da Coronavac para o público infantil a 12 estados. No caso de São Paulo, a distribuição foi feita direto pelo Butantan, com a destinação de 4 milhões de unidades.