Ministro da Infraestrutura vistoria pista ampliada e novo terminal de cargas do Salgado Filho

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, vistoriaram nesta segunda-feira as obras da pista ampliada do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Eles estiveram acompanhados pela CEO da Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, Andreea Pal, a COO, Sabine Trenk, e demais membros da equipe. A estrutura, que recebe mais 920 metros de asfalto, ampliando a extensão para 3,2 mil metros, deverá entrar em operação no próximo dia 19.

“Nossa expectativa é que haja uma ampliação significativa de voos cargueiros e internacionais. Antes de tudo, esta obra de infraestrutura é uma obra social”, afirmou ele. A expectativa é que, com as reformas, o aeroporto tenha capacidade para receber e enviar cargas que tenham como origem e destino Estados Unidos, Europa e Ásia. Sampaio também esteve no Terminal de Cargas Internacional (Teca), inaugurado em 2021. Conforme o ministério, a expectativa é que o terminal de cargas e a ampliação da pista resultem em um crescimento de 300% nas operações de importação e exportação no Salgado Filho, saindo das atuais 35 mil toneladas para 100 mil toneladas.

A Fraport Brasil investiu R$ 1,8 bilhão na ampliação e modernização, previstas no contrato de concessão, e outros R$ 50 milhões na construção do Teca, que tem 10.559 metros quadrados de área total, assim como espaço para cargas perigosas, complexo de câmeras frigoríficas, docas, espaço para espera de caminhões e estacionamentos, entre outras funcionalidades. Depois de visitar o Aeroporto Salgado Filho, o ministro participou de forma online de reunião-almoço promovida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul.