Ministro do TCU promete ajudar prefeitura a conseguir gestão definitiva da Usina do Gasômetro

publicidade

O prefeito Sebastião Melo (MDB) revelou, nesta terça-feira, que o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, se colocou à disposição de Porto Alegre na negociação que busca a doação definitiva da Usina do Gasômetro. As tratativas motivaram a viagem do político a Brasília, onde ele cumpre agenda desde ontem.

O prédio, considerado um dos patrimônios históricos da Capital, está sob a administração da cidade desde 1982. Entretanto, continua pertencendo à Eletrobras – uma das estatais no radar de privatizações do Governo Federal. O temor é de que a eventual venda da empresa prejudique o futuro do cartão-postal, que passa por obras de revitalização.

Melo já solicitou a doação definitiva do Gasômetro ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O primeiro compromisso oficial do prefeito em Brasília também foi sobre a Usina, desta vez junto a superintendentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na oportunidade, o político se queixou da burocracia que envolve o tema.

“Eles ficaram de analisar o assunto, já que este é um bem servível para o setor energético. A partir de separado o conjunto da obra, vamos ver qual a solução mais rápida. Continuo negociando, também, com o patrimônio da União e temos confiança de que vai dar certo. Agora, a burocracia mata”, ressalta o emedebista.

Transporte público

Saindo do escopo do patrimônio cultural de Porto Alegre, o prefeito da cidade se reuniu com representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para tratar do transporte público. Melo apresentou as suas ideias sobre as gratuidades concedidas nas grandes cidades, e sobre os impostos cobrados pelo Governo Federal no setor.

Ainda hoje, ele se encontra com o subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento e Mercados Internacionais, Carlos Eduardo Costa, e o diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Morgan Doyle. A agenda também prevê reuniões com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Baleia Rossi.