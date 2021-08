Ministro do Turismo discutirá projetos turísticos e vistoriar obras em viagem a nove cidades gaúchas

publicidade

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, inicia nesta sexta-feira uma extensa agenda de trabalho em Porto Alegre e em mais oito municípios do Rio Grande do Sul, onde visitará obras viabilizadas pelo Ministério do Turismo (Mtur) e discutir projetos turísticos com gestores e representantes do setor. O primeiro compromisso será na Capital, onde ele visitará o Mercado Público acompanhado do prefeito Sebastião Melo.

Ainda na sexta-feira, Machado Neto irá se reunir com prefeitos da região do Vale do Caí em Montenegro para discutir o apoio a projetos turísticos e visitar a Estrada Geral Santos Reis (Transcitrus). A pavimentação da rodovia é alvo de investimentos do ministério que totalizam repasses de R$ 1,9 milhão.

Posteriormente, o ministro irá se deslocar até Carlos Barbosa onde fará uma visita à sede da Tramontina, além de conhecer o Centro Educacional Ivo Tramontina, a Loja T Factory e a Estação Férrea da cidade. A pavimentação de acesso ao espaço ferroviário contou com aportes de R$ 222 mil do Mtur.

No sábado, Gilson Machado Neto concederá entrevista a veículos de imprensa em Santo Ângelo e participará do lançamento da pedra fundamental do pórtico de entrada da cidade. A obra, alusiva aos 150 anos de emancipação política do município, receberá R$ 384 mil do MTur.

No mesmo dia, em Santa Rosa, o ministro vai se encontrar com representantes das regiões de Grande Santa Rosa, Celeiro e Médio Uruguai. Posteriormente, em São Nicolau, Machado Neto inaugurará a requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico da cidade, que conta com R$ 2,1 milhões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ainda no sábado, em São Miguel das Missões, Gilson Machado Neto inaugura a requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, alvo de investimentos de R$ 3,1 milhões do Iphan. E, mais tarde, acompanhará o Espetáculo de Som e Luz nas ruínas de São Miguel.

No domingo, Machado Neto visitará os sítios arqueológicos São Lourenço Mártir e São João Batista, em Vitória das Missões. A pavimentação dos acessos aos locais conta com R$ 12,9 milhões do MTur. As agendas serão acompanhadas pelo deputado federal Osmar Terra, autor de emendas que garantiram recursos para os investimentos do Ministério do Turismo.

Veja Também