Ministros vão sobrevoar as regiões alagadas na Bahia nesta terça

Está previsto para esta terça-feira (28), às 9h40min, um sobrevoo de três ministros sobre as áreas mais afetadas pelas chuvas e enchentes no sul da Bahia. Os ministros da Cidadania, João Roma, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Saúde, Marcelo Queiroga, foram até a região para tomar conhecimento da situação causada pelas fortes chuvas, que já deixaram pelo menos 20 mortos e 358 feridos. Às 11h, está prevista uma coletiva dos ministros em Ilhéus (BA). O ministro da Cidadania, João Roma, já visitou no domingo (26) a cidade de Ilhéus e outras áreas afetadas. No município, Roma afirmou que é crucial retirar as famílias das áreas de risco.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as pastas estão trabalhando em conjunto. "Eu, o ministro Rogério, o ministro João Roma, sob a determinação do presidente da República fizemos uma reunião com o governador (Rui Costa) da Bahia, e estamos juntos para dar toda a atenção ao povo baiano que sofre com essa enchente que é uma catástrofe, um desastre, vamos trabalhar juntos," garantiu.

O número de pessoas afetadas pelas chuvas nos últimos dias subiu de 430 mil para 470 mil, segundo balanço divulgado na tarde de segunda-feira (27) pela Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil) do estado. O número de desabrigados praticamente dobrou em poucas horas, passando de 16 mil, no domingo (26), para 31.405 na segunda. Já o número de desalojados é de 31.391.

Já são 116 municípios afetados e as cidades que decretaram situação de emergência agora chegam a 100. No balanço anterior, eram 72 cidades. O governador do estado, Rui Costa (PT), enfatizou nesta segunda a necessidade de as pessoas que moram em áreas de risco irem a locais mais seguros e pediu que as prefeituras façam o cadastro da população desabrigada, para facilitar o direcionamento da ajuda que chega para essas pessoas.