Moradores do Morro da Cruz contestam instalação de caixas d’água pela Prefeitura de Porto Alegre

Moradores que tiveram caixas d’água instaladas com auxílio da prefeitura reclamam da forma como os equipamentos foram colocados no Morro da Cruz. Ao todo, o poder público municipal distribuiu 50 caixas como medida paliativa para o combater o desabastecimento na região, comprometendo-se somente com a entrega delas, ficando a instalação a cargo dos moradores. Em sete domicílios contemplados, no entanto, dada a precariedade, houve a realização de reparos por parte da prefeitura para instalação.

Em pelo menos duas delas, na rua Nove de Julho, no entanto, há problemas na execução dessas reformas. “Eu achei a instalação muito ruim. Não acho que deveria ter sido feito assim. A terra é muito solta e tenho medo que desabe sobre a casa do meu filho”, avalia Jurema Martins dos Santos, 51, recicladora, que teve a caixa colocada em uma estrutura de concreto e tijolos em um barranco sobre a casa do parente. Daiane da Silva Pedroso, 28 anos, do lar, também ficou temerosa quanto ao local onde foi colocada sua caixa d’água, instalada ao lado da casa, mas em uma base de tijolos torta, no limite de uma descida e sem escoras.

Procurada, a prefeitura informou que as duas das caixas d'água que tiveram a colaboração da instalação do poder público serão reforçadas, a pedido dos moradores da região. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), as caixas d'água instaladas pela prefeitura vão ser abastecidas através de caminhões-pipas se ligadas corretamente à rede formal de água. As equipes do departamento estão fiscalizando e verificando as casas que receberam as instalações diariamente, conforme o órgão. Nesta quarta-feira, por uma manobra emergencial de melhoria da rede, houve a necessidade de suspender o fornecimento.

A região do Partenon, na área do alto do Morro da Cruz, ficou desabastecida por um longo período, inclusive nos locais com rede formal. A prefeitura, por meio da Comissão de Abastecimento de Água, organizou um cadastro das moradias afetadas, coletando dados de 599 famílias. Destas, 378 manifestaram interesse em obter os equipamentos, que vão sendo armazenados no pátio da escola Morro da Cruz. Lá, equipes do Dmae fizeram a montagem das caixas, com a colocação dos componentes e válvulas.

Foto: Alina Souza