Moradores e internautas mostram estrago em Petrópolis; veja vídeos

Um temporal devastou a cidade de Petrópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira. Com as fortes chuvas, parte do Morro da Oficina desabou e destruiu casas. Já são 44 mortos na tragédia.

Assustados, os moradores mostraram o tamanho estrago em vídeos do desastre. A força da água invadiu ruas, casas e comércios de diversos bairros. É possível ver carros sendo arrastados.

O prefeito Rubens Bomtempo decretou luto oficial de três dias em Petrópolis. “Vivemos um momento de grande tristeza com o número de vítimas fatais que ainda pode aumentar e a quantidade de ocorrências que impactam drasticamente a nossa cidade", lamentou.

São, pelo menos, 189 ocorrências de deslizamentos. O município está com 25 escolas abertas no primeiro distrito, funcionando como pontos de apoio para o acolhimento das 301 pessoas que tiveram que sair de casa durante as chuvas.

Entidades organizam a arrecadação de mantimentos para os desabrigados. Podem ser doados alimentos, remédios, água, cobertores, roupas, comida e ração para animais.

