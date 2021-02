Morre o cientista e professor Ludwig Buckup

publicidade

Foi cremado, nesta tarde, o corpo do cientista e ambientalista Ludwig Buckup, vítima de Covid-19, na madrugada desta terça-feira. Ele tinha 88 anos e estava internado há cerca de um mês no hospital Moinhos de Vento. Um dos idealizadores do então Museu Rio-grandense de Ciências Naturais, em 1955, foi pró-reitor de Extensão da Ufrgs, onde foi professor e pesquisador do departamento de Zoologia, e diretor da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Paulistano de nascimento, vivia em Porto Alegre desde 1951. Em 1958, concluiu o doutorado em Zoologia pela Universidade de Tubingen, na Alemanha. Bastante emocionado, o filho Paulo Andreas relatou o papel de Buckup para a ciência no Estado. “Escreveu um livro de Botânica. Foi um dos fundadores do Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais, que ainda existe, apesar de terem acabado com a Fundação Zoobotânica do RS (extinta no governo de José Ivo Sartori)”, lembrou em suas redes sociais. “A Covid o levou junto com outro quarto de milhão de entes queridos de muitos outros brasileiros. Difícil até de respirar neste momento”, concluiu.

O Instituto de Biociências lamentou o falecimento do professor emérito, docente do departamento de Zoologia da Universidade entre 1959 e 1990. “Sua contribuição no IB, assim como na pesquisa mundial, jamais será esquecida”, reiterou em nota de pesar. Apesar de ter iniciado sua vida na pesquisa zoológica como entomólogo (estudo dos insetos), o professor Buckup dedicou a maior parte de sua carreira à pesquisa sobre os crustáceos. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Carcinologia (SBC) – especialidade deste ramo da Zoologia - em 1982 e a presidiu por três anos. A entidade também homenageou o cientista. “Contribuiu sobremaneira para o conhecimento da biodiversidade brasileira, em especial sobre os lagostins da família Parastacidae e caranguejos anomuros da família Aeglidae”, pontuou nota da SBC.

A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) o destacou como “um grande lutador da causa ambiental em defesa da vida. O nosso carinho e agradecimento ao professor Ludwig Buckup”. Já a Ospa ressaltou a importância do seu ex-presidente na função. “A união contribuiu para a promoção da música, a partir da realização de concertos no Salão de Atos da Ufrgs, num momento histórico de desafios, na qual a sinfônica lutava por um espaço próprio”, salientou, por nota.

Buckup foi consultor de fundações e conselhos de pesquisa nacionais, como o CNPq e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de membro do Conselho Federal de Biologia e do conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

Em 2012 recebeu a “Medalha Cidade de Porto Alegre”, concedida pela Prefeitura, pela sua contribuição à Zoologia e à Ecologia. O velório ocorreu no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. Buckup deixa a esposa, Georgina Bond-Buckup, cinco filhos, seis netos e um bisneto.