Morre o jornalista Moacyr Muniz e Silva

O jornalista Moacyr Muniz e Silva, que atuou no jornal Folha da Tarde, da Caldas Júnior, na década de 80, morreu no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, em decorrência de um infarto do miocárdio. Muniz tinha 85 anos e era natural de Pelotas.

Radicado na Capital desde 1953, era ligado à literatura e teve diversos romances e contos publicados. O jornalista e escritor também se dedicou às artes plásticas, com a exposição de seus quadros em várias feiras e mostras.

Muniz deixa a esposa Marilane Masera e Silva, de 79 anos, dois filhos e quatros netos.