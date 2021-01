Morre técnico atingido por caixa d'àgua no Espírito Santo

publicidade

O técnico, que foi atingindo durante o desabamento de duas caixas d'àguas no condomínio Residencial São Roque, em Cariacica, região metropolitana do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são da Record TV.

No dia do acidente, na última quarta-feria, as equipes dos bombeiros subiram no topo de uma das unidades residenciais e conseguiram realizar o resgate do homem que estava estava com ferimentos e inconsciente. Ele foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde ficou internado.

O acidente

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de queda de estrutura, por volta das 9h, em um condomínio de Padre Gabriel. Assim que chegaram ao local, as equipes constataram que duas caixas d’água, com cerca de 15 metros de altura cada, haviam cedido. De acordo com os bombeiros uma delas atingiu o teto e o quinto andar de um dos edifícios.

A Defesa Civil, por sua vez, isolou a área do condomínio e retirou todos os moradores do local. Por meio de nota, o órgão informou que o empreendimento é de responsabilidade do Governo Federal, pois faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida.

"O empreendimento teve a supervisão, vistoria e emissão dos laudos técnicos pelo banco Caixa antes de ser entregue às famílias. A obra foi realizada pela empresa Cobra engenharia. Nesse processo, coube à Prefeitura de Cariacica – por meio da Gerência de Habitação – cadastrar famílias que não possuíam casa própria e que habitavam áreas de risco ou em situação habitacional precária."