Moscou ordena primeiras restrições por Covid-19 desde o verão

A cidade de Moscou ordenou, nesta terça-feira (19), as primeiras restrições sanitárias desde o verão (inverno no Brasil). A medida foi tomada devido ao aumento de casos de Covid-19. Além disso, a maioria dos russos permanece não vacinada.

As autoridades da capital russa ordenaram que os maiores de 60 anos não vacinados permaneçam confinados de 25 de outubro a 25 de fevereiro e que pelo menos 30% dos funcionários das empresas trabalhem de casa. Também estendeu a vacinação obrigatória para 80% dos trabalhadores do setor de serviços.

A propagação da pandemia é tamanha que o Kremlin está considerando a possibilidade de ordenar uma semana de férias no final de outubro, para desacelerar o avanço da Covid-19.

Aumento do contágio

A Rússia e, em particular Moscou, principal foco do país, enfrentam uma nova onda do coronavírus desde o verão passado. A contaminação é impulsionada pela variante delta e por uma campanha de vacinação que não avança.

Nos últimos dias, o país vem batendo recordes de mortes diárias por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.015 mortes, um número sem precedentes desde o início da pandemia.

Em Moscou, o número de infecções aumentou rapidamente desde meados de setembro e, hoje, está em cerca de 6.000 novos casos por dia, de acordo com dados oficiais. Em nível nacional, cerca de 33.000 casos são detectados a cada dia.