Motociclista morre em acidente de trânsito na ERS 040, em Viamão

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 21 da ERS 040, em Viamão. No trecho da rodovia ocorreu a colisão entre uma moto Yamaha Fazer, com placas de Canela, e um Ford Eco Sport, com placas de Viamão.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima tinha 38 anos de idade e teve óbito no local, que ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias, através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.