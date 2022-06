Motociclista morre em acidente de trânsito na ERS 374, em Rio Grande

publicidade

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 06 da ERS 734, em Rio Grande. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Volkswagen Golf colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 125 Fan.

Com o impacto, a vítima, de 48 anos, teve óbito no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local. Conforme o CRBM, o trecho da rodovia ficou parcialmente bloqueado em um primeiro momento para o atendimento da ocorrência, com tráfego em meia pista no sentido Cassino-Rio Grande.