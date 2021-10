Motociclista morre em acidente de trânsito na pista lateral da BR 116, em Sapucaia do Sul

publicidade

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente de trânsito ocorrido em Sapucaia do Sul. Houve a colisão entre uma moto e um veículo na pista lateral do km 253 da BR 116, no sentido Capital-Interior.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. De acordo com o efetivo da PRF, o condutor da moto, um jovem de 23 anos, natural de Santana do Livramento, teve óbito no local.

Uma faixa da pista lateral da rodovia foi bloqueada no trecho, mas sem repercussão no fluxo. Policiais militares do 33 BPM, da Brigada Militar, também estiveram em apoio no local.