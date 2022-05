Motociclistas morrem em acidentes de trânsito em Rio Grande

publicidade

Dois motociclistas morreram em acidentes de trânsito ocorridos na noite dessa sexta-feira no município de Rio Grande. A colisão entre duas motos e dois automóveis resultou no óbito do motoqueiro no km 11 da ERS 374.

Duas pessoas, o outro piloto e a cartona, ficaram feridas. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado. Já no km 6 da BR 392, a colisão transversal entre uma moto e um caminhão provocou a morte do piloto. O caminhoneiro não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.