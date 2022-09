Motorista de caminhão com placas de Bento Gonçalves fica gravemente ferido em acidente no Paraná

publicidade

O motorista de um caminhão baú, com placas de Bento Gonçalves, carregado de laticínios, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira no km 497 da BR 376, em Ponta Grossa, no Paraná. O veículo conduzido pela vítima, de 38 anos, colidiu na traseira de uma carreta bitrem, com placas de Maringá (PR), que transportava 48 toneladas de adubo.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Segundo a PRF, o motorista do caminhão de Bento Gonçalves ficou preso nas ferragens, sendo retirado por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros Militar. Ele foi encaminhado em estado grave, com múltiplas fraturas, ao Hospital Universitário Regional. Já o condutor da carreta bitrem, de 54 anos, não teve ferimentos.

O trecho ficou interditado e mais tarde foi liberado parcialmente, gerando congestionamento com fila de até oito quilômetros na rodovia.